Матвеева: Непряева намного раньше доказала, что достойна «Большого хрустального глобуса»

Бывшая российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала досрочную победу Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 и завоевание ей «Большого хрустального глобуса».
«Это очень круто! Наташа к этому и шла. Когда команду отстранили, судьба трофея была абсолютно непонятна. Очень рада за Наташу и искренне поздравляю.
Если бы соревнования для российской команды продолжились, то Наталья ещё больше укрепила бы свои лидирующие позиции. Непряева намного раньше доказала, что достойна «Большого хрустального глобуса», — сказала Матвеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.
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