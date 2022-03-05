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Стали известны причины большого отставания Эббы Андерссон в марафоне на этапе КМ в Осло

Стали известны причины большого отставания Эббы Андерссон в марафоне на этапе КМ в Осло
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Чемпионка мира в эстафете шведская лыжница Эбба Андерссон сломала палку на первом круге марафона классическим стилем, который прошёл в рамках восьмого этапа Кубка мира в Осло (Норвегия). Андерссон долгое время не могла получить необходимый инвентарь, из-за чего потеряла много времени.

Инцидент отбросил шведку с лидирующих позиций на 21-е место. По итогам гонки Андерссон финишировала 9-й. Марафон уверенно выиграла норвежка Терезе Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг.

Отметим, что до старта гонки Андерссон сохраняла шансы на победу в общем зачёте Кубка мира. Однако для этого ей необходимо было набрать не менее 70 очков. Эбба же занесла в свой актив лишь 44 балла.

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