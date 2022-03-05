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Губерниев: Непряева пишет историю лыж! Бесконечно признаюсь ей в любви

Губерниев: Непряева пишет историю лыж! Бесконечно признаюсь ей в любви
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» российской лыжницей Натальей Непряевой.

«Историческая победа! И абсолютно справедливая. В 2001 году последний раз выигрывали. Честный успех — это год имени Непряевой. На «Тур де Ски» победы, на Олимпиаде, досрочно выиграла Кубок мира. Наташа продолжает писать историю лыж! Феноменальный сезон. Бесконечно признаюсь ей в любви. Гордость за российские лыжи», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» также досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.

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