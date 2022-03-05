Губерниев: Непряева пишет историю лыж! Бесконечно признаюсь ей в любви
Поделиться
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» российской лыжницей Натальей Непряевой.
«Историческая победа! И абсолютно справедливая. В 2001 году последний раз выигрывали. Честный успех — это год имени Непряевой. На «Тур де Ски» победы, на Олимпиаде, досрочно выиграла Кубок мира. Наташа продолжает писать историю лыж! Феноменальный сезон. Бесконечно признаюсь ей в любви. Гордость за российские лыжи», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» также досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.
Комментарии
- 5 марта 2022
-
14:55
-
14:46
-
14:31
-
14:23
-
14:19
-
14:12
-
13:59
-
13:58
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:09
-
12:46
-
12:25
-
12:14
-
12:08
-
11:59
-
11:55
-
11:08
-
10:46
-
10:37
-
10:13
-
09:57
-
09:50
-
09:32
-
04:11
-
00:56
-
00:44
-
00:29
-
00:16
- 4 марта 2022
-
23:04
-
21:52
Партнерский контент