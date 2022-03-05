«Через 10 лет буду очень довольна, что ушла сейчас». Терезе Йохауг — о завершении карьеры

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась эмоциями от последней гонки Кубка мира в Норвегии. Йохауг выиграла марафон классическим стилем на этапе КМ в Осло. Вчера, 4 марта, титулованная норвежка объявила о завершении карьеры.
«Это было фантастически, очень красиво, но очень грустно. После Пекина и трёх олимпийских золотых медалей я почувствовала, что хочу отдать себя другому делу. Я знаю, что Терезе через 10 лет будет этим очень довольна, но Терезе здесь и сейчас действительно хочет просто кататься на лыжах. Я знаю, что это правильно.
Всё прошло очень эмоционально. Будет время, когда я буду сожалеть об этом. Правильно ли это? Да, я знаю, это правильно», — приводит слова Йохауг NRK.
- 5 марта 2022
-
14:55
-
14:46
-
14:31
-
14:23
-
14:19
-
14:12
-
13:59
-
13:58
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:09
-
12:46
-
12:25
-
12:14
-
12:08
-
11:59
-
11:55
-
11:08
-
10:46
-
10:37
-
10:13
-
09:57
-
09:50
-
09:32
-
04:11
-
00:56
-
00:44
-
00:29
-
00:16
- 4 марта 2022
-
23:04
-
21:52