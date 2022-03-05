«Через 10 лет буду очень довольна, что ушла сейчас». Терезе Йохауг — о завершении карьеры

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась эмоциями от последней гонки Кубка мира в Норвегии. Йохауг выиграла марафон классическим стилем на этапе КМ в Осло. Вчера, 4 марта, титулованная норвежка объявила о завершении карьеры.

«Это было фантастически, очень красиво, но очень грустно. После Пекина и трёх олимпийских золотых медалей я почувствовала, что хочу отдать себя другому делу. Я знаю, что Терезе через 10 лет будет этим очень довольна, но Терезе здесь и сейчас действительно хочет просто кататься на лыжах. Я знаю, что это правильно.

Всё прошло очень эмоционально. Будет время, когда я буду сожалеть об этом. Правильно ли это? Да, я знаю, это правильно», — приводит слова Йохауг NRK.