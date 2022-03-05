Терезе Йохауг рассказала о планах стать матерью

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, чем займётся после завершения карьеры. Вчера, 4 марта, титулованная норвежка объявила о том, что уходит из спорта.

«В будущем мечтаю стать матерью. Готовилась к этому несколько лет. Конечно, это не значит, что я забеременею с первой попытки. Раньше понимала, что не могу делать и то, и другое. Я знаю себя: если что-то делаю, то только на 100%. Выполнение чего-то наполовину заканчивается ничем. Я не могла этого допустить. Может быть, именно поэтому и приняла такое решение», — приводит слова Йохауг TV2.

Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.