Терезе Йохауг рассказала о планах стать матерью

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, чем займётся после завершения карьеры. Вчера, 4 марта, титулованная норвежка объявила о том, что уходит из спорта.
«В будущем мечтаю стать матерью. Готовилась к этому несколько лет. Конечно, это не значит, что я забеременею с первой попытки. Раньше понимала, что не могу делать и то, и другое. Я знаю себя: если что-то делаю, то только на 100%. Выполнение чего-то наполовину заканчивается ничем. Я не могла этого допустить. Может быть, именно поэтому и приняла такое решение», — приводит слова Йохауг TV2.
Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.
- 5 марта 2022
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