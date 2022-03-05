«Жалко, что у Большунова так не получилось». Анфиса Резцова — о титуле Натальи Непряевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на досрочное завоевание «Большого хрустального глобуса» российской лыжницей Натальей Непряевой.
В текущем сезоне Непряева также выиграла многодневку «Тур де Ски», стала чемпионкой в эстафете и завоевала серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
«Сколько нас можно уже душить? И тут победа! Поздравляю Наташу, умница, героиня! Жалко, что у Большунова так не получилось. Надеюсь, что Сашу тоже удостоят награды. Он заслужил — он тоже лучший из лучших, как и Непряева. Как я рада, есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников!» — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».
Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» также досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.
- 5 марта 2022
-
16:53
-
16:08
-
15:11
-
14:55
-
14:46
-
14:31
-
14:23
-
14:19
-
14:12
-
13:59
-
13:58
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:09
-
12:46
-
12:25
-
12:14
-
12:08
-
11:59
-
11:55
-
11:08
-
10:46
-
10:37
-
10:13
-
09:57
-
09:50
-
09:32
-
04:11
-
00:56
-
00:44
-
00:29