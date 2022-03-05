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«Жалко, что у Большунова так не получилось». Анфиса Резцова — о титуле Натальи Непряевой

«Жалко, что у Большунова так не получилось». Анфиса Резцова — о титуле Натальи Непряевой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на досрочное завоевание «Большого хрустального глобуса» российской лыжницей Натальей Непряевой.

В текущем сезоне Непряева также выиграла многодневку «Тур де Ски», стала чемпионкой в эстафете и завоевала серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Сколько нас можно уже душить? И тут победа! Поздравляю Наташу, умница, героиня! Жалко, что у Большунова так не получилось. Надеюсь, что Сашу тоже удостоят награды. Он заслужил — он тоже лучший из лучших, как и Непряева. Как я рада, есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников!» — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».

Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» также досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.

Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит! Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит!
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