«Жалко, что у Большунова так не получилось». Анфиса Резцова — о титуле Натальи Непряевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на досрочное завоевание «Большого хрустального глобуса» российской лыжницей Натальей Непряевой.

В текущем сезоне Непряева также выиграла многодневку «Тур де Ски», стала чемпионкой в эстафете и завоевала серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Сколько нас можно уже душить? И тут победа! Поздравляю Наташу, умница, героиня! Жалко, что у Большунова так не получилось. Надеюсь, что Сашу тоже удостоят награды. Он заслужил — он тоже лучший из лучших, как и Непряева. Как я рада, есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников!» — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».

Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» также досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.