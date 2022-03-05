Итальянец Парис выиграл второй скоростной спуск на этапе Кубка мира в Квитфьеле

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в Квитфьеле (Норвегия) состоялся второй старт в скоростном спуске. Победу одержал итальянец Доминик Парис. Вторым финишировал хозяин трассы Александер Кильде, третье место разделили двое швейцарцев — Беат Фойц и Нильс Хинтерман.

Главными претендентами на Кубок мира в скоростном спуске после этой гонки остаются двое: Кильде и Фойц. У норвежца стало 570 очков, у швейцарца — 547. Судьба трофея решится на финальном этапе во Франции.



Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Квитфьель, Норвегия

Мужчины. Скоростной спуск

1. Доминик Парис (Италия) – 1.43,92.

2. Александер Кильде (Норвегия) +0,55.

3. Нильс Хинтерман (Швейцария) +0,81.

3. Беат Фойц (Швейцария) +0,81.

5. Райан Кочран-Сигл (США) +1,06.

6. Винсент Крихмайр (Австрия) +1,20.