Итальянец Парис выиграл второй скоростной спуск на этапе Кубка мира в Квитфьеле

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин в Квитфьеле (Норвегия) состоялся второй старт в скоростном спуске. Победу одержал итальянец Доминик Парис. Вторым финишировал хозяин трассы Александер Кильде, третье место разделили двое швейцарцев — Беат Фойц и Нильс Хинтерман.
Главными претендентами на Кубок мира в скоростном спуске после этой гонки остаются двое: Кильде и Фойц. У норвежца стало 570 очков, у швейцарца — 547. Судьба трофея решится на финальном этапе во Франции.
Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Квитфьель, Норвегия
Мужчины. Скоростной спуск
1. Доминик Парис (Италия) – 1.43,92.
2. Александер Кильде (Норвегия) +0,55.
3. Нильс Хинтерман (Швейцария) +0,81.
3. Беат Фойц (Швейцария) +0,81.
5. Райан Кочран-Сигл (США) +1,06.
6. Винсент Крихмайр (Австрия) +1,20.
- 5 марта 2022
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