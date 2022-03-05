Александр Большунов показал, как выглядели советские лыжники

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии из лыжного музея в Дёмино.

Завтра, 6 марта, Большунов выступит на дистанции 50 км в Дёминском лыжном марафоне.

«СССР. 1980 год», — подписал снимки Большунов.

Фото: «Инстаграм» Александра Большунова

«Кому интересно посмотреть историю лыжного спорта, приглашаю всех в музей «Лыжная история» в Дёмино», — добавил Александр в «сториз».

Фото: «Инстаграм» Александра Большунова

Фото можно посмотреть на странице Александра Большунова в «Инстаграме».

Кроме Большунова, в Дёминском марафоне выступят олимпийский чемпион Алексей Червоткин и досрочно завоевавшая «Большой хрустальный глобус» Наталья Непряева. В тот же день в Хольменколлене состоится марафон в рамках Кубка мира. Россияне пропускают его из-за санкций, они досрочно завершили международный сезон.