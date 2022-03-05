Лыжник Денис Спицов показал фото с новорождённой дочерью

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, четырёхкратный призёр Олимпийских игр (2018, 2022) российский лыжник Денис Спицов опубликовал в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» фото с новорождённой дочерью.

1 марта в 20 часов вечера в семье Дениса и Ксении Спицовых родилась девочка. Вес малышки 2,490 кг, рост – 50 см. Молодые родители назвали дочь Евой.

Фото: «Инстаграм» Дениса Спицова

Свадьбу Денис и Ксения Спицовы сыграли в сентябре 2019 года. Они оба из поселка Вожеги Вологодской области, а их мамы работают в одном детсаду.

Напомним, в Пекине-2022 Спицов стал олимпийским чемпионом в эстафете. В одной команде с ним бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов и Сергей Устюгов. Российские лыжники взяли золото в мужской эстафете впервые за 42 года.