Степанова прокомментировала победу Непряевой в общем зачёте Кубка мира

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась мнением о результатах соотечественницы Натальи Непряевой. Сегодня, 5 марта, она стала победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам.
«Когда Наталья стоит перед стартом, она – как королева, уверенная в себе и идёт к цели. Как и Большунов, через тернии к звёздам. Они справились, они герои.
Победа Непряевой в общём зачёте Кубка мира? Система Вяльбе работает, вот мы и пожинаем плоды», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 5 марта, в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг – потеряли теоретические шансы на победу. Андерссон заняла девятое место, а Венг — 10-е.
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