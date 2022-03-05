Вероника Степанова: моя Олимпиада не Пекин, моя — Игры в Милане

21-летняя лыжница Вероника Степанова объяснила, чем новое поколение российских спортсменов отличается от более опытных коллег, а также рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков и спортсменов после отстранения россиян.

На Олимпиаде в Пекине Степанова в составе сборной России завоевала золото в эстафете 4×5 км.

«Мы открытые, готовы общаться, готовы экспериментировать. У нас сейчас полно времени. Моя Олимпиада не Пекин, моя — Игры в Милане.

Сейчас в социальных сетях пишут разное, но гораздо больше слов поддержки. Не только от иностранных спортсменов, но и от болельщиков, которые ждут зрелищной борьбы. Пишут, что ждут возвращения на международные соревнования, извиняются за норвежскую федерацию лыжных гонок. Есть и спортсмены из Норвегии, которые меня поддерживают, не буду называть их имена. Но хейта от спортсменов нет», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».