Вероника Степанова: моя Олимпиада не Пекин, моя — Игры в Милане

21-летняя лыжница Вероника Степанова объяснила, чем новое поколение российских спортсменов отличается от более опытных коллег, а также рассказала о поддержке со стороны иностранных болельщиков и спортсменов после отстранения россиян.
На Олимпиаде в Пекине Степанова в составе сборной России завоевала золото в эстафете 4×5 км.
«Мы открытые, готовы общаться, готовы экспериментировать. У нас сейчас полно времени. Моя Олимпиада не Пекин, моя — Игры в Милане.
Сейчас в социальных сетях пишут разное, но гораздо больше слов поддержки. Не только от иностранных спортсменов, но и от болельщиков, которые ждут зрелищной борьбы. Пишут, что ждут возвращения на международные соревнования, извиняются за норвежскую федерацию лыжных гонок. Есть и спортсмены из Норвегии, которые меня поддерживают, не буду называть их имена. Но хейта от спортсменов нет», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».
- 6 марта 2022
-
00:08
- 5 марта 2022
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
22:33
-
20:56
-
20:28
-
20:07
-
19:42
-
16:53
-
16:08
-
15:11
-
14:55
-
14:46
-
14:31
-
14:23
-
14:19
-
14:12
-
13:59
-
13:58
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:09
-
12:46
-
12:25
-
12:14
-
12:08
-
11:59
-
11:55
-
11:08
-
10:46