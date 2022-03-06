Вероника Степанова рассказала о реакции российских лыжников на досрочное завершение сезона

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, как в сборной России восприняли отстранение от участия в оставшихся гонках Кубка мира из-за ситуации на Украине.

«Разочарование от всей ситуации. Для меня было большим удивлением, что многие спортсмены, мои иностранные коллеги, высказываются о геополитической ситуации, хотя ранее я такого за ними не замечала.

Мы следили за всей ситуацией, были эмоционально измотаны, истощены, просто хотели домой. Это тяжёлая ситуация, несправедливость. Я не понимаю, неужели они не хотят видеть лично меня, Наталью Непряеву, Александра Большунова?

Мы не опускаем руки, желание соревноваться у нас есть и дальше, сезон продолжается, чемпионат России в Сыктывкаре. Мы готовы. Сейчас многие спортсмены используют возможность участвовать в Дёминском марафоне. На национальном первенстве буду соревноваться за свой край. Важно выступать», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».