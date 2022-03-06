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Йохауг: рада, что сегодня Непряеву не допустили до старта

Йохауг: рада, что сегодня Непряеву не допустили до старта
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS ) отстранить россиян от соревнований, которые проводятся под эгидой организации. Из-за этого решения, принятого после начала военной специальной операции Москвы, российские лыжницы не принимают участия в этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). 5 марта Йохауг стала победителем марафонской гонки, а после неё объявила о завершении карьеры.

«Я очень рада, что FIS приняла такое решение и сегодня Непряеву с другими россиянами не допустили до старта», — цитирует Йохауг Expressen.

Отметим, что россиянка Наталья Непряева стала победителем общего зачёта Кубка мира, несмотря на то что пропускает этап в Осло. Её конкурентки выступили неудачно и лишились шансов на первое место.

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