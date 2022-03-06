Йохауг рассказала, какие гонки планирует пробежать до конца сезона
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг, объявившая о завершении профессиональной карьеры после марафона на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия), рассказала о своих планах. По словам спортсменки, она планирует пробежать несколько гонок до конца сезона.
«Если не заражусь коронавирусом, планирую выступить в Фалуне в следующие выходные. И если не будет Кубка мира, то хочу пробежать «Биркен». Нужно использовать эти возможности, пока я могу. Думаю, что ещё будет чемпионат Норвегии», — цитирует Йохауг Ostlendingen.
Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.
Отметим, что она выиграла последнюю гонку в карьере, став победительницей марафона.
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