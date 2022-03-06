Эбба Андерссон объяснила вспышку гнева после марафона

Шведская лыжница Эбба Андерссон объяснила, с чем была связана её вспышка гнева после марафона на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Шведка после гонки говорила на повышенных тонах с сотрудницей медиаслужбы сборной, а затем швырнула перчатку в сторону в гневе.



«Мне слишком долго не давали инвентарь. Я потеряла слишком много времени, очень много энергии на восстановление. Я просто хочу забыть об этом, поскорее вернуться домой и начать подготовку к этапу в Фалуне.



Я не могла бороться, учитывая всё произошедшее. Это расстраивает», — цитирует Андерссон Dagbladet.

Андерссон неудачно провела марафон. Из-за заминки с инвентарём она финишировала лишь девятой, из-за чего и была крайне раздражена.

Марафон уверенно выиграла норвежка Терезе Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг.