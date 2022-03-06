Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эбба Андерссон объяснила вспышку гнева после марафона

Эбба Андерссон объяснила вспышку гнева после марафона
Комментарии

Шведская лыжница Эбба Андерссон объяснила, с чем была связана её вспышка гнева после марафона на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Шведка после гонки говорила на повышенных тонах с сотрудницей медиаслужбы сборной, а затем швырнула перчатку в сторону в гневе.

«Мне слишком долго не давали инвентарь. Я потеряла слишком много времени, очень много энергии на восстановление. Я просто хочу забыть об этом, поскорее вернуться домой и начать подготовку к этапу в Фалуне.

Я не могла бороться, учитывая всё произошедшее. Это расстраивает», — цитирует Андерссон Dagbladet.

Андерссон неудачно провела марафон. Из-за заминки с инвентарём она финишировала лишь девятой, из-за чего и была крайне раздражена.

Марафон уверенно выиграла норвежка Терезе Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг.

Новость по теме
Стали известны причины большого отставания Эббы Андерссон в марафоне на этапе КМ в Осло
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022