Эбба Андерссон: что случилось? Мне сломали палку, а потом долго не давали новую

Шведская лыжница Эбба Андерссон объяснила провал в марафоне на этапе Кубка мира в Осло сломанной по вине немки Катарины Хенниг палкой. Тренеры почти три минуты не могли поменять лыжнице инвентарь.
«Мне сломали палку, а потом долго не давали новую. Мне не удалось провести гонку, как планировала. Вот что случилось. Хенниг на повороте шла слишком близко и была слишком нетерпелива. Не знаю, как это выглядело со стороны, но проигрывать грустно.
Поговорила ли я с Хенниг? Да. Она и сама прекрасно понимала, что была слишком близко. Я получила извинения. Вот так может случиться. Я просто смотрела, как группа лидеров уходит всё дальше и дальше от меня. Я старалась сократить отставание, показывала и кричала, что мне нужна палочка. Но это заняло слишком много времени.
Конечно, я испытала большое разочарование. У меня мог быть хороший день, но когда происходит нечто подобное, гонка приобретает совершенно другой характер», — приводит слова Андерссон Expressen.
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