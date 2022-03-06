«Утренняя гимнастика». Большунов опубликовал забавное видео под песню Высоцкого

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал в «Инстаграме» забавное видео, на котором делает ретро-зарядку под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика». Большунов выполняет упражнения в форме советских лыжников.

Сегодня, 6 марта, Большунов выступит на дистанции 50 км в Дёминском лыжном марафоне. Кроме Большунова, в Дёминском марафоне выступят олимпийский чемпион Алексей Червоткин и досрочно завоевавшая «Большой хрустальный глобус» Наталья Непряева. В этот же день в Осло (Норвегия) состоится марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропускают его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), они досрочно завершили международный сезон.