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«Надеюсь, это наша новая олимпийская команда». Вяльбе – о россиянах на молодёжном ЧМ

«Надеюсь, это наша новая олимпийская команда». Вяльбе – о россиянах на молодёжном ЧМ
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление россиян на молодёжном чемпионате мира – 2022, который прошёл в Лигне (Норвегия).

«В этом году просто россыпь медалей на ЧМ U20 и U23, надеюсь, что это наша новая олимпийская команда. В последние годы мы не так ярко выступали, но сейчас появилась настоящая плеяда спортсменов, которые, как я думаю, составят конкуренцию лыжникам нынешней взрослой сборной.

Любые победы старших коллег тебя всегда стимулируют. Но в этом году мы рассчитывали на хорошее выступление, у нас была очень сильная команда. Молодым спортсменам, особенно парням, сложно пробиться прямо сейчас в состав на Кубок мира, потому что основной состав у нас очень мощный. Я очень за них переживала, чтобы не загнались раньше времени. Но мы видим, что всё идёт в правильном направлении», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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