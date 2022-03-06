В ФЛГР объявили о проведении альтернативных Кубку мира соревнований «Олимпийцы России»

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила о проведении всероссийских соревнований «Олимпийцы России».
«В связи с введёнными санкционными ограничениями по участию российских лыжников-гонщиков в международных соревнованиях, совместно с Минспортом России было принято решение о проведении всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Олимпийцы России»», — говорится в заявлении ФЛГР.
Соревнования пройдут в Кировской области с 16 по 20 марта. В программе турнира спринты классическим и свободным стилем, гонки на 10 и 15 км свободным стилем у женщин и мужчин, а также гонки преследования на 10 и 15 км у женщин и мужчин классическим стилем.
Состав участников на данный момент не определён, однако отмечается, что в соревнованиях смогут принять участие лыжники, имеющие активные коды FIS/RUS.
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