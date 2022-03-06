Червоткин: женщины в первом ряду — это страшно. Я уже проигрывал Непряевой

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин поделился настроем на Дёминский марафон свободным стилем, который в данный момент стартовал в Рыбинске.
«Хочется удовольствие получить, в первую очередь. А про задачи буду думать, отталкиваясь от своего самочувствия. Соперники отличные, но женщины в первом ряду – это страшно. Я уже проигрывал Непряевой (в 2021 году на Югорском марафоне. – Прим. «Чемпионата»), но здесь и кроме Наташи много хороших спортсменок», — сказа Червоткин в эфире «Матч ТВ».
В гонке на 50 км помимо Червоткина примут участие и другие лыжники сборной России — Александр Большунов, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.
В этот же день в Осло (Норвегия) состоится марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропускают его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), они досрочно завершили международный сезон.
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