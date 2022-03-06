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Червоткин: женщины в первом ряду — это страшно. Я уже проигрывал Непряевой

Червоткин: женщины в первом ряду — это страшно. Я уже проигрывал Непряевой
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин поделился настроем на Дёминский марафон свободным стилем, который в данный момент стартовал в Рыбинске.

«Хочется удовольствие получить, в первую очередь. А про задачи буду думать, отталкиваясь от своего самочувствия. Соперники отличные, но женщины в первом ряду – это страшно. Я уже проигрывал Непряевой (в 2021 году на Югорском марафоне. – Прим. «Чемпионата»), но здесь и кроме Наташи много хороших спортсменок», — сказа Червоткин в эфире «Матч ТВ».

В гонке на 50 км помимо Червоткина примут участие и другие лыжники сборной России — Александр Большунов, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

В этот же день в Осло (Норвегия) состоится марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропускают его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), они досрочно завершили международный сезон.

Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит! Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит!
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