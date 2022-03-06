Норвежские лыжницы хотят видеть на посту главного тренера Мартина Йонсруда Сундбю

Норвежская лыжница Хейди Венг предложила рассмотреть кандидатуру двукратного олимпийского чемпиона Мартина Йонсруда Сундбю на роль главного тренера женской сборной Норвегии. По окончании текущего сезона у нынешнего наставника Оле Мортена Иверсена заканчивается контракт.

«Хотелось бы видеть на этом посту Мартина Йонсруда Сундбю. Потому что я смотрела его программу («16 недель ада», в рамках которой Сундбю помогал известным людям изменить образ жизни через правильное питание и тренировки. – Прим. «Чемпионата») и считаю, что он потрясающий человек. Я без ума от Мартина. Это, может быть, будет тяжело, но я считаю, что он показал себя безумно хорошим тренером и ведущим в своей программе. Буду очень рада, если удастся его заполучить. Я говорю серьёзно.

Говорила ли я с ним? Нет, но я говорю сейчас. Сомневаюсь, что у него есть желание. У него же трое мальчишек и жена. Пойму, скорее всего, у него на это нет времени, но я была бы очень рада. Он может стать великолепным тренером. Если он не хочет, то я хотела бы, чтобы он стал моим личным тренером», — приводит слова Венг NRK.

Идею Венг поддержала другая норвежка Хелене Марие Фоссесхолм.

«Это было бы очень круто. Он увлечённый человек с огромным опытом. На 100% поддерживаю. Ему есть, чему нас поучить. У него была отличная карьера – со взлётами и падениями, он много пережил. Он сам был элитным спортсменом, так что я поддерживаю это предложение», — сказала Фоссесхолм.