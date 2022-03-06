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Ийво Нисканен: не завершу карьеру, пока не выиграю марафон в Хольменколлене

Ийво Нисканен: не завершу карьеру, пока не выиграю марафон в Хольменколлене
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Финский лыжник Ийво Нисканен признался, что одной из его целей и мечтаний является победа в марафоне в Холменколлене (Норвегия). Гонка состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 14:00 мск.

«Я уже много лет хотел победить в Холменколлене. Ты не являешься лыжником до тех пор, пока не выиграл там и не пожал руку королю. Но победить там очень сложно.

После чемпионата мира в Лахти у меня была борьба с Сундбю в марафоне. В тот день он был действительно очень хорош. У нас была равная борьба, но победить мне не удалось. Тем не менее, я не завершу карьеру, пока не одержу победу в Хольменколлене», — цитирует Нисканена TV2.

Напомним, что российские лыжники не участвуют в соревнованиях из-за отстранения. После начала военной спецоперации Москвы россиян отстранили.

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