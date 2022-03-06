Йохауг рассказала, кто может стать новой королевой лыж
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг высоко оценила перспективы Йонны Сундлинг, которая заняла третье место в марафоне в Хольменколлене (Норвегия). По мнению Йохауг, Сундлинг в будущем может выиграть Кубок мира.
«Верю, что Йонна может побороться за «Большой хрустальный глобус» в следующем сезоне. С её результатами в спринте она сделала большой шаг вперёд и в дистанционных гонках. Здорово за этим наблюдать. Она может стать новой королевой лыж», — цитирует Йохауг Aftonbladet.
Напомним, что Йохауг выиграла марафон в Хольменколлене. Ещё до этого она объявила, что эта гонка станет для неё последней в карьере. Таким образом, Терезе завершила профессиональную карьеру на победной ноте.
Спортсменка призналась, что теперь мечтает стать матерью.
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