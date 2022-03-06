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Большунов — о победе в Дёминском марафоне: можно было кружочек пробежать ещё

Большунов — о победе в Дёминском марафоне: можно было кружочек пробежать ещё
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Российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем Дёминского марафона, рассказал о впечатлениях от соревнований.

«На самом деле, силы есть, можно было кружочек пробежать ещё. Расстраивает то, что должны были бежать в Хольменколлене и побеждать, но в России намного круче. Я рад, тем более ещё и с рекордом выиграл. Тут такая атмосфера отличная, много болельщиков, все поддерживают.

На первом круге говорил ребятам, давайте поработаем, но как-то они не слишком отреагировали. На втором вышел вперёд и бежал свою гонку. Круг отличный, но на втором круге на трассе уже каша была, огромное количество участников, круговых. Это настоящие шахматы были. Чемпионат России я точно побегу, что касается остальных стартов – пока не могу сказать», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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