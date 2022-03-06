Глеб Ретивых: когда Большунов начал натягивать, мы посыпались один за другим

Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал выступление в Дёминском марафоне на 50 км свободным стилем, который прошёл в Рыбинске. Ретивых финишировал вторым, уступив лишь Александру Большунову.
«Мне нравится бегать марафоны. Да и практика показывает, что многие спринтеры переходили в марафоны и показывали отличные результаты. Я знал, что мне нужно пережить критический момент, когда Саша Большунов начнёт натягивать. И мы сначала убежали вчетвером, а потом посыпались один за другим. Потом скорость выровнялась, мы поочерёдно лидировали, но все разборки были на финише. После того, как я пережил кризис в виде атаки Большунова, я понимал, что мне нужно лишь удержаться на подъёмах с 40 по 45 км, а потом уже никого не отпущу», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».
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