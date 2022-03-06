Непряева: Йохауг уже пора. Её уход прибавит интереса в женских лыжах

Олимпийская чемпионка в эстафете, победительница «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала новость о завершении карьеры норвежской лыжницы Терезе Йохауг.
Отметим, что по итогам текущего сезона Непряева досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус».
«Конечно, очень хотелось бы выиграть у неё, но ей пора уже, что уж (смеётся). Думаю, её уход прибавит интереса в женских лыжах. Будет более непредсказуемая конкуренция», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».
33-летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка, завоевавшая одну золотую медаль в 2010-м и три — в 2022-м. Также она является 14-кратной чемпионкой мира и трёхкратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте. В 2016 году норвежка сдала положительный допинг-тест и была отстранена от соревнований на 18 месяцев.
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