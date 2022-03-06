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Непряева: Йохауг уже пора. Её уход прибавит интереса в женских лыжах

Непряева: Йохауг уже пора. Её уход прибавит интереса в женских лыжах
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Олимпийская чемпионка в эстафете, победительница «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала новость о завершении карьеры норвежской лыжницы Терезе Йохауг.

Отметим, что по итогам текущего сезона Непряева досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус».

«Конечно, очень хотелось бы выиграть у неё, но ей пора уже, что уж (смеётся). Думаю, её уход прибавит интереса в женских лыжах. Будет более непредсказуемая конкуренция», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».

33-летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка, завоевавшая одну золотую медаль в 2010-м и три — в 2022-м. Также она является 14-кратной чемпионкой мира и трёхкратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте. В 2016 году норвежка сдала положительный допинг-тест и была отстранена от соревнований на 18 месяцев.

Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит! Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит!
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