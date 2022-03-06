Большунов — об отстранении: меня это напрягает. На КМ должны соревноваться сильнейшие
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, российский лыжник Александр Большунов оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Меня напрягает эта ситуация. Это непонятно. Надеюсь, в ближайшем будущем всё наладится, всё вернётся на свои места, и мы сможем дальше участвовать (в международных соревнованиях). Это отдельная тема, отдельные мероприятия, где должны соревноваться сильнейшие. Всё-таки спорт — это мир.
Есть отдельные спортсмены, которые нас поддерживают — но есть и те, кто не поддерживает. Тут не могу ответить точно. После этих событий я с ними не общался», — цитирует Большунова «РИА Новости Спорт».
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