Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов — об отстранении: меня это напрягает. На КМ должны соревноваться сильнейшие

Большунов — об отстранении: меня это напрягает. На КМ должны соревноваться сильнейшие
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, российский лыжник Александр Большунов оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Меня напрягает эта ситуация. Это непонятно. Надеюсь, в ближайшем будущем всё наладится, всё вернётся на свои места, и мы сможем дальше участвовать (в международных соревнованиях). Это отдельная тема, отдельные мероприятия, где должны соревноваться сильнейшие. Всё-таки спорт — это мир.

Есть отдельные спортсмены, которые нас поддерживают — но есть и те, кто не поддерживает. Тут не могу ответить точно. После этих событий я с ними не общался», — цитирует Большунова «РИА Новости Спорт».

Большунова и Непряеву не пустили на этапы Кубка мира. Даже FIS оказалась бессильна Большунова и Непряеву не пустили на этапы Кубка мира. Даже FIS оказалась бессильна
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022