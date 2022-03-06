Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в классическом марафоне на этапе КМ в Осло

Норвежские лыжники заняли первые три места в марафоне классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Победу одержал Мартин Лёвстрём Нюэнгет, второе место занял Сьюр Рёте. Тройку призёров замкнул Дидрик Тёнсет.

Лыжные гонки. Кубок мира, Осло. Марафон, 50 км, классический стиль. Мужчины

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 2:03.37,3

2. Сьюр Рёте (Норвегия) – отставание +0,6

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +3,5

4. Ийво Нисканен (Финляндия) +11,1

5. Вильям Порома (Швеция) +11,2

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +52,7.

Российские лыжники в марафоне участия не приняли, так как Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила их от международных соревнований.

Вчера, 5 марта, состоялся женский марафон классическим стилем на 30 км, который уверенно выиграла норвежка Терезе Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг.