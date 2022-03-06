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Александр Большунов опубликовал в «Инстаграме» пост о победе в Дёминском марафоне

Александр Большунов опубликовал в «Инстаграме» пост о победе в Дёминском марафоне
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, российский лыжник Александр Большунов опубликовал в «Инстаграме» пост о победе в Дёминском марафоне свободным стилем на 50 км. Большунов оторвался от ближайших преследователей почти на 4 минуты.

«Спасибо Дёмино за тёплый приём!» — подписал Большунов фото с болельщиками.

Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Мужчины. 50 км.

1. Александр Большунов — 1:43.58.
2. Глеб Ретивых — отставание + 3.52.
3. Рауль Шакирзянов +3.53.
4. Карим Халили +3.53.
5. Александр Гребенько +3.54.
6. Алексей Червоткин +3.55.

В этот же день в Осло (Норвегия) состоялся марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира, весь подиум заняли норвежцы. Россияне пропускают его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), они досрочно завершили международный сезон.

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