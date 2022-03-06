Норвежцы заняли весь пьедестал в Хольменколленском марафоне впервые за 37 лет

Национальная команда Норвегии по лыжным гонкам заняла все места на пьедестале в марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Состязание выиграл Мартин Лёвстрём Нюэнгет, вторым к финишу пришёл Сьюр Рёте, третьим стал Дидрик Тёнсет.
Это первый случай с 1985 года, когда команде этой страны удалось занять все места по итогу Хольменколленского марафона. Предыдущий раз это случилось 37 лет назад, когда на подиум поднялись Гейр Холте, Арильд Монсен и Пер Кнут Оланд.
Хольменколленский марафон – одна из старейших лыжных гонок. Традиционно главный приз победителю вручает король Норвегии. В 2019 году россияне заняли первые четыре строчки в итоговой таблице этого состязания. Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков и Илья Семиков финишировали в интервале двух секунд в этой гонке.
- 6 марта 2022
-
18:18
-
17:49
-
17:23
-
17:01
-
16:37
-
16:24
-
16:04
-
16:04
-
15:55
-
15:47
-
15:35
-
13:59
-
13:52
-
13:39
-
13:10
-
12:58
-
12:54
-
12:52
-
12:45
-
12:09
-
11:53
-
11:41
-
11:28
-
11:19
-
11:06
-
10:58
-
10:43
-
10:19
-
09:56
-
09:41
-
01:11
-
00:57
-
00:56
-
00:41
-
00:37