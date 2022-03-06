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Норвежцы заняли весь пьедестал в Хольменколленском марафоне впервые за 37 лет

Норвежцы заняли весь пьедестал в Хольменколленском марафоне впервые за 37 лет
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Национальная команда Норвегии по лыжным гонкам заняла все места на пьедестале в марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Состязание выиграл Мартин Лёвстрём Нюэнгет, вторым к финишу пришёл Сьюр Рёте, третьим стал Дидрик Тёнсет.

Это первый случай с 1985 года, когда команде этой страны удалось занять все места по итогу Хольменколленского марафона. Предыдущий раз это случилось 37 лет назад, когда на подиум поднялись Гейр Холте, Арильд Монсен и Пер Кнут Оланд.

Хольменколленский марафон – одна из старейших лыжных гонок. Традиционно главный приз победителю вручает король Норвегии. В 2019 году россияне заняли первые четыре строчки в итоговой таблице этого состязания. Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков и Илья Семиков финишировали в интервале двух секунд в этой гонке.

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