Норвежцы заняли весь пьедестал в Хольменколленском марафоне впервые за 37 лет

Национальная команда Норвегии по лыжным гонкам заняла все места на пьедестале в марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Состязание выиграл Мартин Лёвстрём Нюэнгет, вторым к финишу пришёл Сьюр Рёте, третьим стал Дидрик Тёнсет.

Это первый случай с 1985 года, когда команде этой страны удалось занять все места по итогу Хольменколленского марафона. Предыдущий раз это случилось 37 лет назад, когда на подиум поднялись Гейр Холте, Арильд Монсен и Пер Кнут Оланд.

Хольменколленский марафон – одна из старейших лыжных гонок. Традиционно главный приз победителю вручает король Норвегии. В 2019 году россияне заняли первые четыре строчки в итоговой таблице этого состязания. Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков и Илья Семиков финишировали в интервале двух секунд в этой гонке.