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Каминский: очень положительно отношусь к участию ребят в лыжных соревнованиях

Каминский: очень положительно отношусь к участию ребят в лыжных соревнованиях
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал возможное участие спортсменов команды в лыжных марафонах.

«Я вообще очень положительно отношусь к участию ребят в лыжных соревнованиях, в том числе и в марафонах, поэтому дам всем возможность принять участие в Югорском марафоне. Мы там планируем сбор после чемпионата России в Тюмени. Если будут ещё какие-то соревнования, возможно, выступим и там», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

Напомним, Карим Халили занял четвёртое место в прошедшем в воскресенье, 6 марта, лыжном марафоне в Дёмино. Победу с отрывом в три минуты и 52 секунды одержал Александр Большунов. Вторым финишировал ещё один представитель сборной России Глеб Ретивых. Тройку призёров замкнул Рауль Шакирзянов.

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