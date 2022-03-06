Каминский: очень положительно отношусь к участию ребят в лыжных соревнованиях

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал возможное участие спортсменов команды в лыжных марафонах.



«Я вообще очень положительно отношусь к участию ребят в лыжных соревнованиях, в том числе и в марафонах, поэтому дам всем возможность принять участие в Югорском марафоне. Мы там планируем сбор после чемпионата России в Тюмени. Если будут ещё какие-то соревнования, возможно, выступим и там», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.



Напомним, Карим Халили занял четвёртое место в прошедшем в воскресенье, 6 марта, лыжном марафоне в Дёмино. Победу с отрывом в три минуты и 52 секунды одержал Александр Большунов. Вторым финишировал ещё один представитель сборной России Глеб Ретивых. Тройку призёров замкнул Рауль Шакирзянов.