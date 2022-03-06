Каминский: очень положительно отношусь к участию ребят в лыжных соревнованиях

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал возможное участие спортсменов команды в лыжных марафонах.
«Я вообще очень положительно отношусь к участию ребят в лыжных соревнованиях, в том числе и в марафонах, поэтому дам всем возможность принять участие в Югорском марафоне. Мы там планируем сбор после чемпионата России в Тюмени. Если будут ещё какие-то соревнования, возможно, выступим и там», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.
Напомним, Карим Халили занял четвёртое место в прошедшем в воскресенье, 6 марта, лыжном марафоне в Дёмино. Победу с отрывом в три минуты и 52 секунды одержал Александр Большунов. Вторым финишировал ещё один представитель сборной России Глеб Ретивых. Тройку призёров замкнул Рауль Шакирзянов.
- 6 марта 2022
-
21:30
-
20:18
-
19:48
-
19:35
-
19:21
-
18:18
-
18:16
-
17:49
-
17:23
-
17:01
-
16:37
-
16:24
-
16:04
-
16:04
-
15:55
-
15:47
-
15:35
-
13:59
-
13:52
-
13:39
-
13:10
-
12:58
-
12:54
-
12:52
-
12:45
-
12:09
-
11:53
-
11:41
-
11:28
-
11:19
-
11:06
-
10:58
-
10:43
-
10:19
-
09:56