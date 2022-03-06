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Бурман прокомментировал пост Степановой об отстранении России от соревнований

Бурман прокомментировал пост Степановой об отстранении России от соревнований
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Шведский лыжник Йенс Бурман прокомментировал пост российской коллеги по цеху Вероники Степановой об отстранении национальной команды России от соревнований.

«Могу понять, что кто-то почувствует себя исключённым. Но в то же время… Я на самом деле думаю, что против России нужно действовать как можно жёстче. Ужасно то, что они делают.

К сожалению, кто-то в этом случае пострадает, но это ничто, если рассматривать это в перспективе страданий других людей в условиях военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата»).

Россия отстранена до конца этого сезона, и что я думаю о следующем сезоне? Невозможно знать. Но… Трудно предположить, что они выйдут на старт, когда в ноябре начнётся Кубок мира гонками в Руке», — приводит слова Бурмана Expressen.

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