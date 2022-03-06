Бурман прокомментировал пост Степановой об отстранении России от соревнований

Шведский лыжник Йенс Бурман прокомментировал пост российской коллеги по цеху Вероники Степановой об отстранении национальной команды России от соревнований.
«Могу понять, что кто-то почувствует себя исключённым. Но в то же время… Я на самом деле думаю, что против России нужно действовать как можно жёстче. Ужасно то, что они делают.
К сожалению, кто-то в этом случае пострадает, но это ничто, если рассматривать это в перспективе страданий других людей в условиях военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата»).
Россия отстранена до конца этого сезона, и что я думаю о следующем сезоне? Невозможно знать. Но… Трудно предположить, что они выйдут на старт, когда в ноябре начнётся Кубок мира гонками в Руке», — приводит слова Бурмана Expressen.
- 6 марта 2022
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