Бурман остался в недоумении от фото Большунова, где он едет на лыжах в советской форме

Шведский лыжник Йенс Бурман высказался о посте в «Инстаграме» трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Ранее российский спортсмен опубликовал у себя на странице фотографии из музея в Дёмино, где ему дали примерить форму советских лыжников. Большунов подписал серию фотоснимков: «СССР. 1980 год».
«Я был удивлён, когда увидел это. На мой взгляд, это очень странно. Вы должны понимать, что в наше время не время публиковать и писать что-то подобное. Или это некое заявление Большунова? Не знаю, но я не хочу надеяться на это», — приводит слова Бурмана Expressen.
Ранее сегодня, 6 марта, Большунов с большим отрывом стал победителем 15-го Дёминского марафона на 50 км свободным стилем. Вторым финишировал ещё один представитель сборной России Глеб Ретивых. Тройку призёров замкнул Рауль Шакирзянов.
- 6 марта 2022
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