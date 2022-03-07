Наталья Непряева поблагодарила болельщиков за поддержку

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева поблагодарила болельщиков, посетивших традиционный марафон в Дёмино.

«Спасибо вам за такую атмосферу и поддержку! Как же я рада вернуться домой и бегать такие крутые гонки, получая столько положительных эмоций», — написала Непряева в своём «инстаграме».

Напомним, Непряева выиграла 15-й Дёминский марафон на 50 км свободным стилем. Второй финишировала Екатерина Смирнова, третье место заняла Мария Истомина.

Ранее Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

В этот же день в Осло (Норвегия) состоялся мужской марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропустили его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), в связи с которыми они досрочно завершили международный сезон.