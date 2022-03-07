«То, что всю жизнь будет греть мою душу спортсмена». Фото Ступак с медалью

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак опубликовала фото с золотой медалью, завоёванной на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«То, что всю жизнь будет греть мою душу спортсмена», — написала Ступак в своём «инстаграме», добавив эмодзи в виде сердца.

Первой на этот пост отреагировала подруга по золотой эстафетной команде Наталья Непряева, поставив улыбающийся смайлик.

Напомним, в воскресенье, 6 марта, Непряева выиграла 15-й Дёминский марафон на 50 км свободным стилем. Второй финишировала Екатерина Смирнова, третье место заняла Мария Истомина.

Ранее Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

В этот же день в Осло (Норвегия) состоялся мужской марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне пропустили его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), в связи с которыми они досрочно завершили международный сезон.