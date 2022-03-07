Терезе Йохауг опубликовала пост после завершения карьеры на Кубке мира

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Терезе Йохауг опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». Позавчера, 5 марта, Йохауг выиграла 30-километровый марафон в Хольменколлене (Норвегия), это было её последнее выступление на Кубке мира по лыжным гонкам.
Норвежская спортсменка выложила несколько фотографий, сделанных после гонки, и подписала их несколькими эмодзи с изображением сердечка и флага Норвегии.
Фото: «инстаграм» терезе йохауг
Фото: «инстаграм» терезе йохауг
Фото: «инстаграм» терезе йохауг
Таким образом, Йохауг будет выступать только в лыжных марафонах.
Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап. Осло
Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1:19.22,8
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – отставание +19,4 секунды
3. Йонна Сундлинг (Швеция) +32,3.
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