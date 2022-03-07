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Никита Крюков оценил решение FIS отстранить Россию от международных соревнований

Никита Крюков оценил решение FIS отстранить Россию от международных соревнований
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Олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, российский лыжник Никита Крюков прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Это тяжёлый вопрос — следующий вопрос, как говорится. И раньше отстраняли, флаги отнимали, это не в первый раз. Чем дальше, тем масштабнее, кто его знает», — приводит слова Крюкова «РИА Новости Спорт».

Также Никита, у которого закончился контракт со сборной Китая по лыжным гонкам, выразил надежду, что китайцы смогут приехать в Россию на соревнования.

«Думаю, китайские лыжники без проблем могут приехать на внутрироссийские соревнования. У России и Китая хорошая дружба. Если будет виза, думаю, они спокойно могут приехать», — добавил он.

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