Никита Крюков оценил решение FIS отстранить Россию от международных соревнований

Олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, российский лыжник Никита Крюков прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Это тяжёлый вопрос — следующий вопрос, как говорится. И раньше отстраняли, флаги отнимали, это не в первый раз. Чем дальше, тем масштабнее, кто его знает», — приводит слова Крюкова «РИА Новости Спорт».
Также Никита, у которого закончился контракт со сборной Китая по лыжным гонкам, выразил надежду, что китайцы смогут приехать в Россию на соревнования.
«Думаю, китайские лыжники без проблем могут приехать на внутрироссийские соревнования. У России и Китая хорошая дружба. Если будет виза, думаю, они спокойно могут приехать», — добавил он.
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