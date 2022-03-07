Лыжные гонки: расписание Кубка мира — 2021/2022

«Чемпионат» предлагает вниманию читателей расписание оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022. В программе соревнований остаётся этап в Фалуне (Швеция). Также планировалось, что заключительный этап сезона пройдёт в Тюмени, но Россию лишили права проведения соревнований.



Пока ни одна из стран не согласилась принять у себя заключительный этап. В связи с этим вопрос проведения соревнований остаётся открытым.



Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира сезона-2021/2022



Фалун, Швеция

11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.

12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.

12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.

13 марта – смешанная эстафета.

13 марта – смешанный командный спринт.



Этап Кубка мира в Тюмени должен был проходить с 18 по 20 марта. Он включал в себя мужской и женский спринты, масс-старты и гонки преследования.