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Лыжные гонки: расписание Кубка мира — 2021/2022

Лыжные гонки: расписание Кубка мира — 2021/2022
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«Чемпионат» предлагает вниманию читателей расписание оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022. В программе соревнований остаётся этап в Фалуне (Швеция). Также планировалось, что заключительный этап сезона пройдёт в Тюмени, но Россию лишили права проведения соревнований.

Пока ни одна из стран не согласилась принять у себя заключительный этап. В связи с этим вопрос проведения соревнований остаётся открытым.

Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира сезона-2021/2022

Фалун, Швеция
11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.
12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
13 марта – смешанная эстафета.
13 марта – смешанный командный спринт.

Этап Кубка мира в Тюмени должен был проходить с 18 по 20 марта. Он включал в себя мужской и женский спринты, масс-старты и гонки преследования.

Расписание этапов КМ
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