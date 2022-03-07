Большунов: норвежские лыжники стали плохо о нас говорить, просто выгнали. Это неправильно

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал невозможность выступить на лыжном марафоне в Хольменколлене (Норвегия). Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от международных соревнований, после того как в Норвегии стали проявлять недовольство по поводу участия россиян в этапах Кубка мира.

«Понятно, что выиграть там было бы солиднее. Победа на Хольменколленском марафоне была одной из моих целей на концовку сезона. Но выиграл Дёминский — и, в общем, это сопоставимо. Потому что прошёл он в прекрасной атмосфере. Было огромное количество болельщиков, всё по-доброму.

А раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, смысла оставаться там больше не было. Можно сказать, они нас просто выгнали, убрали главных конкурентов. Мне кажется, поступать так было совсем неправильно», — приводит слова Большунова «Спорт-экспресс».