Глава норвежской ассоциации оценил фото Большунова на лыжах в форме СССР, упомянув Украину

Президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте высказался о посте в «Инстаграме» трёхкратного олимпийского чемпиона, лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее российский спортсмен опубликовал у себя на странице фотографии из музея в Дёмино, где ему дали примерить форму советских лыжников. Большунов подписал серию фотоснимков: «СССР. 1980 год».
«Я считаю, что это крайне неуместно. Мы все должны решительно отмежеваться от того, что происходит сейчас на Украине и против украинского народа», — приводит слова Рёсте норвежское издание Aftenposten, ссылаясь на VG.
Фото: «инстаграм» александра большунова
Фото: «инстаграм» александра большунова
Ранее Александр Большунов прокомментировал невозможность выступить на лыжном марафоне в Хольменколлене (Норвегия).
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