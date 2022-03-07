Стал известен состав сборной Швеции на заключительный этап Кубка мира в Фалуне

Опубликован состав сборной Швеции по лыжным гонкам на девятый, домашний этап Кубка мира в Фалуне, который пройдёт с 11 по 13 марта.

В программу соревнований вошли спринты классическим стилем, разделки свободным стилем, смешанная эстафета и командный спринт (мужчина/женщина) свободным стилем.

Спринты, женщины: Йоханна Хагстрём, Майя Дальквист, Йонна Сундлинг, Эмма Рибом, Моа Лундгрен, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Ингрид Халлквист, Моа Ольссон, Йенни Солин, Луизе Линдстрём, Моа Ханссон.

Спринты, мужчины: Йохан Хэггстрём, Оскар Свенссон, Антон Перссон, Калле Хальфварссон, Густав Эрикссон, Георг Эрссон, Густаф Берглунд, Олле Юнссон, Уго Якобссон, Трулс Гисселман, Йохан Экберг, Эмиль Даниэльссон.

Разделка, женщины: Моа Ольссон, Йонна Сундлинг, Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла, Майя Дальквист, Лиза Винса, Йоханна Хагстрём, Луизе Линдстрём, Моа Лундгрен, Ловиса Модиг.

Разделка, мужчины: Йенс Бурман, Вильям Порома, Лео Йоханссон, Калле Хальфварссон, Йонас Эрикссон, Йохан Хэггстрём, Бьорн Сандстрём, Эрик Рошё, Маркус Руус, Оскар Свенссон, Карл Йохан Вестберг, Юхан Херберт.