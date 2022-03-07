Голберг отреагировал на слова Большунова о неправильном поведении норвежских лыжников

Чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг отреагировал на слова россиянина Александра Большунова касательно роли Норвегии в отстранении российских лыжников от этапов Кубка мира.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от международных соревнований согласно рекомендациям МОК. При этом федерация лыжных гонок Норвегии до этого решения сделала заявление, в котором говорилось о нежелательности присутствия россиян на этапах КМ в Норвегии.

«Можно сказать, они нас просто выгнали, убрали главных конкурентов», — позднее прокомментировал ситуацию Большунов.

«Мне очень жаль, что он таким образом видит ситуацию, в которой мы все находимся. У меня нет к нему ничего, кроме уважения как к спортсмену», — приводит слова Голберга NRK.