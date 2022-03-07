Журова объяснила острую реакцию главы норвежских лыж на фото Большунова в форме СССР
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила реакцию президента Норвежской лыжной ассоциации Эрика Рёсте на ретро-фотосессию лидера сборной России Александра Большунова. Рёсте назвал фотографии «неуместными» в связи с ситуацией на Украине.
«Каждый видит, что хочет увидеть. Не думаю, что Александр делал это фото со злым умыслом. Фотосессия в ретростиле. Ничего плохого в этом нет. Я увидела в его фото историю, как раньше катались на лыжах. Классные фотографии! Саша ведёт интересный «Инстаграм», всегда показывает своим болельщикам что-то новое. Почему нам нельзя делать такие фотографии? Не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова Журовой «Спорт-экспресс».
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