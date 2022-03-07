Терезе Йохауг ответила, может ли она продолжить карьеру в лёгкой атлетике

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг ответила, возможен ли её переход в лёгкую атлетику после завершения карьеры в лыжных гонках. Ранее титулованная норвежка объявила, что уходит из спорта по завершении сезона-2021/2022.

«У меня нет планов на лёгкую атлетику прямо здесь и сейчас. Но нет, я никогда не скажу «никогда». В данный момент у меня нет никакого фокуса с точки зрения международных чемпионатов. То, что я пробегу на каком-то старте, вполне возможно. Но это не является моей основной ставкой», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Напомним, в 2019 году Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по лёгкой атлетике на дистанции 10 000 метров, установив рекорд турнира.