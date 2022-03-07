«Меня прямо атаковали, чуть с ног не сбили». Большунов — о внимании фанатов в Рыбинске

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал о повышенном внимании со стороны болельщиков во время выступления в Рыбинске, где прошли Дёминский марафон и полумарафон. Обе гонки выиграл Большунов.

«Звездой я себя никогда не называю. Но там меня прямо атаковали, после 50 км я около 4-5 часов раздавал автографы и фотографировался. И это очень сложное занятие, гонку пробежать даже проще. Сегодня, когда я переоделся и вышел после гонки, меня прямо так окружили, что чуть с ног не сбили», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Большунов и другие российские лыжники не сумели завершить сезон на Кубке мира.