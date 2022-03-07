Большунов признался, что пробежал Дёминский полумарафон, чтобы порадовать болельщиков

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от выступления в Дёминском марафоне и полумарафоне, которые прошли в Рыбинске. Большунов выиграл обе гонки.
«Ну, конечно, настроение сейчас хорошее, потому что были очень прекрасные соревнования. Тем более две победы. И было такое большое количество болельщиков, которых реально не хватало на этапах Кубка мира, которые проходили в этом году. И также на Олимпийских играх. Но сейчас они эти эмоции восполнили. Потому что их (болельщиков) было много не только на трибунах, но и на протяжении всей трассы. Поэтому я хочу сказать большое спасибо за то, что столько болельщиков пришло и поддержало нас. Нам очень приятно. Даже можно сказать, что из-за этого сегодня я побежал вторую гонку, чтобы всё-таки болельщиков порадовать. И они ещё раз насладились моим выступлением», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
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