Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов признался, что пробежал Дёминский полумарафон, чтобы порадовать болельщиков

Большунов признался, что пробежал Дёминский полумарафон, чтобы порадовать болельщиков
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от выступления в Дёминском марафоне и полумарафоне, которые прошли в Рыбинске. Большунов выиграл обе гонки.

«Ну, конечно, настроение сейчас хорошее, потому что были очень прекрасные соревнования. Тем более две победы. И было такое большое количество болельщиков, которых реально не хватало на этапах Кубка мира, которые проходили в этом году. И также на Олимпийских играх. Но сейчас они эти эмоции восполнили. Потому что их (болельщиков) было много не только на трибунах, но и на протяжении всей трассы. Поэтому я хочу сказать большое спасибо за то, что столько болельщиков пришло и поддержало нас. Нам очень приятно. Даже можно сказать, что из-за этого сегодня я побежал вторую гонку, чтобы всё-таки болельщиков порадовать. И они ещё раз насладились моим выступлением», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов феерит в России вместо Кубка мира. Уже успел выиграть «рыбу» и «лося» Большунов феерит в России вместо Кубка мира. Уже успел выиграть «рыбу» и «лося»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022