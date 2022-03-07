Дарио Колонья опубликовал в «Инстаграме» пост о завершении карьеры

Легендарный швейцарский лыжник Дарио Колонья опубликовал в «Инстаграме» пост о завершении профессиональной карьеры.

«Спасибо! Вчера я участвовал в последней для себя гонке на Кубке мира в Хольменколлене перед большой толпой болельщиков.

Теперь я оглядываюсь назад, на прекрасную и успешную карьеру. 15 лет назад я и мечтать не смел, что однажды стану четырёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, многократным победителем «Тур де Ски» и общего зачёта Кубка мира.

Кроме того, мне выпала честь побывать в местах, которые я никогда бы не увидел; познакомиться с замечательными людьми, которые стали мне хорошими друзьями.

Но самое главное: на протяжении многих лет я всегда мог рассчитывать на безоговорочную поддержку моей семьи, жены, друзей, команды, спонсоров и болельщиков. Я хочу поблагодарить всех вас от всего сердца!

Теперь я с нетерпением буду ждать последних гонок этого сезона, которыми буду наслаждаться в полной мере!» — написал Колонья в своём «инстаграме».