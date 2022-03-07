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Большунов: сейчас реально большое количество сообщений приходит — хороших и нехороших

Большунов: сейчас реально большое количество сообщений приходит — хороших и нехороших
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, поддерживает ли он общение с лыжниками из других стран.

«Я не знаю, что пишут, я не читаю. Потому что сейчас реально большое количество сообщений приходит – хороших и нехороших. Поэтому проще не читать и не обращать на это внимание», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) согласно рекомендациям МОК отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Большунов и другие российские лыжники не сумели завершить сезон на Кубке мира. Отметим, что федерация лыжных гонок Норвегии до этого решения сделала заявление, в котором говорилось о нежелательности присутствия россиян на этапах КМ в Норвегии.

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