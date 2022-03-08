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Жена Большунова показала букет от Александра на 8 Марта. Фото

Жена Большунова показала букет от Александра на 8 Марта. Фото
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Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, выложила свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Она показала, какой букет подарил ей муж на 8 Марта.

«С 8 Марта, девочки», — подписала она снимок, тегнув Большунова и добавив эмодзи с изображением сердечка.

Фото: «инстаграм» анны большуновой

Спортсмены поженились в апреле 2021 года.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александр Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

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