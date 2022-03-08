Йохауг выступит за сборную Норвегии в финале КМ в Фалуне. Клебо примет решение позже

Сборная Норвегии объявила состав на заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится с 11 по 13 марта 2022 года в Фалуне (Швеция).

Состав сборной Норвегии на финал Кубка мира в Фалуне:

Женщины:

Спринт: Майкен Фалла, Юлье Мюре, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Лотта Венг, Тириль Венг.

Дистанция: Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Каролине Симпсон-Ларсен, Марте Сконес, Хейди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг.

Мужчины:

Спринт: Пол Ауне, Ларс Хъелмесет, Симен Мюре, Хокон Сконес, Йоран Тефре, Сиверт Вииг.

Дистанция: Харальд Амундсен, Ханс Кристер Холунд, Мартин Нюэнгет, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте, Маттис Стенсхаген.



Примечательно, что в состязаниях примет участие многократная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг, заявившая ранее об окончании карьеры в лыжных гонках, сообщает Skiforbundet.no. Йоханнес Клебо примет решение об участие в соревнованиях ближе к концу недели.